Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Maskierte überfallen 20-Jährigen - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Donnerstagnacht (30.07.2026) versuchten zwei Unbekannte, einem 20-Jährigen Hagener die Bauchtasche zu entreißen. Der leicht verletzte Heranwachsende suchte nach dem Angriff erst ein Krankenhaus und dann die örtliche Polizeiwache auf. Auf seinem Heimweg näherten sich ihm gegen 02.30 Uhr in der Hochofenstraße zwei maskierte Männer von hinten. Einer der Männer schlug ihm mehrfach ins Gesicht und versuchte, die Bauchtasche zu entreißen. Als das misslang, flüchteten die Räuber ohne Beute in Richtung der Eichenkampstraße. Einer der Männer war von stämmiger Statur und trug eine schwarze Jeansjacke. Der zweite Angreifer trug eine schwarze Lederjacke und war schlank. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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