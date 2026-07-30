Polizei Hagen

POL-HA: Aggressive Ladendiebin schubst Passanten bei Fluchtversuch

Hagen-Mitte (ots)

Eine Ladendiebin wurde am Mittwoch (29.07.) vorläufig festgenommen, nachdem sie gegen 18.20 Uhr in der Elberfelder Straße mehrere Kleidungsstücke in ihrer Handtasche deponierte und anschließend bei der Flucht eine Mitarbeiterin und Passanten anging. Die 53-Jährige reagierte aggressiv, als sie durch die Ladendetektivin auf den Diebstahl im Bekleidungsgeschäft angesprochen wurde. Sie verließ die Filiale und konnte erst im Bereich der Körnerstraße durch die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 53-Jährige schubste die Personen mehrfach und beruhigte sich auch im Beisein der Streifenwagenbesatzung nicht. Die Beamten legten ihr aufgrund des aggressiven Verhaltens Handfesseln an. In ihrer Handtasche fanden die Einsatzkräfte unterschiedliche Kleidungsstücke im Wert von rund 56 Euro. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Polizisten die Frau vorläufig fest. Sie erhielt zudem eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

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