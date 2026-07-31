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Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Suche nach vermisster Frau in Haspe - Hubschrauber im Einsatz

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Freitag (31.07.2026) verlief eine Vermisstensuche in Haspe erfolgreich. Eine 75-jährige Patientin hatte das evangelische Krankenhaus Haspe gegen 20 Uhr verlassen. Weil Suchmaßnahmen im nahen Umfeld des Krankenhauses zunächst ohne Erfolg verliefen, weiteten die Beamten der Polizei Hagen die Fahndungsmaßnahmen aus und forderten zur Unterstützung einen Hubschrauber an. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Beamten der Polizeifliegerstaffel gelang es, die Vermisste gegen 1 Uhr in einem an das Krankenhaus angrenzenden Waldstück aufzufinden. Die 75-Jährige war abseits der Wege gestürzt und wurde nach dem Auffinden zurück zum Krankenhaus gebracht. (sen)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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