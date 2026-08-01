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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden
nur noch 150 Meter

POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden / nur noch 150 Meter
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Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag musste die Polizei einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Schwerter Straße aufnehmen.

Gegen 01:20 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und berichteten von einem schweren Unfall in Höhe der Schwerter Straße 206.

Dort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass ein PKW (Seat Leon) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen geparkten PKW (Ford Fusion) geprallt war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen davor geparkten Mercedes Benz aufgeschoben und dieser wiederum auf den davor befindlichen Ford Transit einer Elektrofirma.

Insgesamt wurden so vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Ursächlich für den Unfall war vermutlich die Übermüdung der 56jährigen Fahrerin des Seat Leon. Diese befand sich auf dem Heimweg und hätte nur noch ca. 150m bis zu ihrer Wohnanschrift fahren müssen.

Sie gab an, während der Fahrt kurz eingeschlafen zu sein (Sekundenschlaf) und so die Kontrolle über ihr Auto verloren zu haben. Glücklicherweise verletzte sich die Hagenerin nur leicht bei dem Aufprall. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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