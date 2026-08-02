Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs im nicht zugelassenen PKW mit gestohlenen Kennzeichen

Hagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (gegen 02:20Uhr) bemerkte eine Polizeistreife einen VW Beetle, der durch seinen Fahrer im Stadtteil Hagen-Emst geführt wurde. Da an dem Fahrzeug vorne kein Kennzeichen angebracht war, wurde es angehalten und überprüft. Das hier das richtige Auto angehalten wurde, zeigte sich im Anschluss.

Der 30jährige Fahrer gab an, weder Ausweisdokumente, Führerschein noch den Fahrzeugschein mitzuführen. Diese Dokumente lägen alle zuhause. Während er diese Angaben machte, schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille.

Das fehlende vordere Kennzeichen lag hinter der Frontscheibe. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Zusätzlich war ein Kennzeichen mit einer gefälschten HU-Plakette versehen.

An der Wohnanschrift des Mannes suchte er nach seinem Führerschein. Plötzlich fiel ihm ein, dass dieser in der Wohnung seiner Ex-Frau in Velbert liegen würde. Bei der anschließenden Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen konnte festgestellt werden, dass er gar keinen Führerschein besitzt.

Dass das Auto nicht zugelassen und versichert war, rundete den Sachverhalt ab.

Den Hagener Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen, für die er sich verantworten muss. (tr)

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