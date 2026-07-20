Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 32-Jähriger setzt Pfefferspray ein

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Freitagnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung in einem Schwimmbad gekommen. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem ein 32-Jähriger Pfefferspray einsetzte. Der Mann war zuvor in eine Diskussion mit einem Badbesucher geraten, in deren Verlauf er seinen Kontrahenten beleidigt haben soll. Letztlich sprühte der mutmaßliche Täter dem 52-Jährigen das Tierabwehrspray ins Gesicht. Ein hinzugerufener Rettungsdienst versorgte den Mann noch vor Ort. Der 32-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er auch nachkam, und Hausverbot für den Kiosk. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Beamten bedrohte der Sohn des 52-Jährigen den Beschuldigten. Die Polizei ermittelt daher sowohl wegen einer schweren Körperverletzung als auch wegen des Verdachts der Bedrohung. |laa

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