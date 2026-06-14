Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen und Vollsperrung der K 414 zwischen dem Golfplatz Levershausen und Suterode

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreisstraße 414 zwischen dem Golfplatz und Suterode, Abschnitt 10, Stat. 6,3, Sonntag, 14.6.26, 02.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau befuhr mit drei weiteren Personen mit seinem Pkw die K 414 von Sudheim in Richtung Suterode.

Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Moringen befuhr die K 414 in der entgegengesetzten Richtung von Suterode in Richtung Golfplatz.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Waldgebiet, ca. 1 km vom Golfplatz entfernt auf nahezu gerader Strecke zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.

Durch den Aufprall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen schwer verletzt, befinden sich teilweise im kritischen Zustand und mussten zur weiteren stationären Behandlung mit mehreren Rettungstransportwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die umfangreichen Reinigungsarbeiten durch ausgelaufene Betriebsmittel werden von einer Spezialfirma durchgeführt und dauern ebenso wie die Vollsperrung der K 414 zwischen Levershausen und Suterode noch an.

Für die umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme wurden speziell ausgebildete Polizeikräfte eingesetzt und über die Staatsanwaltschaft Göttingen ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weiterhin waren insgesamt 5 Rettungstransportwagen, drei Notärzte sowie ca. 30 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Northeim, Sudheim, Bühle, Lindau und Suterode sowie Kräfte der Straßenmeisterei Northeim im Einsatz.

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