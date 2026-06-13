POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Northeim (ots)
Northeim, Teichstraße, Freitag, 12.06.2026, zwischen 18:55 Uhr und 21:15 Uhr
Northeim (hot)
Ein noch unbekannter Täter zerkratzte den geparkten Pkw der Geschädigten. Der Pkw wurde auf beiden Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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