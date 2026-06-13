POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Freitag, 12.06.2026, 17:05 Uhr Northeim (hot) Aus ungeklärter Ursache schlug der 32-jährige Beschuldigte dem 24-jährigen Opfer mit der flachen Hand ins Gesicht. Sowohl das Opfer als auch ein Zeuge gaben an, den Beschuldigten nicht zu kennen und dass es keinen Grund für den Schlag gegeben habe. Bei der Sachverhaltsaufnahme ist der Beschuldigte stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,47 ...

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