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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Freitag, 12.06.2026, zwischen 18:55 Uhr und 21:15 Uhr

Northeim (hot)

Ein noch unbekannter Täter zerkratzte den geparkten Pkw der Geschädigten. Der Pkw wurde auf beiden Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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