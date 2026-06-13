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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW fährt auf

Uslar (ots)

Uslar, Auschnippe, Ecke Kupferhammer, Freitag, 12.06.26, 15.55 Uhr

USLAR (st) Verkehrsunfall

Eine 23 - jährige Fahrzeugführerin aus Uslar befährt mit ihrem PKW die Auschnippe in Richtung Wolfhagen. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigt eine 38 - jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Uslar, nach links in die Straße Kupferhammer abzubiegen und muss dazu verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkt die hinter ihr befindliche 23 - Jährige zu spät und fährt auf. Personen werden durch den Unfall nicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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