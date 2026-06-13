POL-NOM: Sachbeschädigung an Musikschule

Uslar (ots) - Uslar, Auschnippe, Ecke Kupferhammer, Freitag, 12.06.26, 15.55 Uhr USLAR (st) Verkehrsunfall Eine 23 - jährige Fahrzeugführerin aus Uslar befährt mit ihrem PKW die Auschnippe in Richtung Wolfhagen. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigt eine 38 - jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Uslar, nach links in die Straße Kupferhammer abzubiegen und muss dazu verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkt die hinter ihr befindliche 23 - Jährige zu spät und fährt ...

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