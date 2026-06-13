POL-NOM: Sachbeschädigung an Musikschule
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Ostertor
Freitag, 12.06.2026, 17:30 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 12:15 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mutwillig eine Kellerfensterscheibe der örtlichen Musikschule in Einbeck.
Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 250,- EUR.
Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände/Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonummer 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
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