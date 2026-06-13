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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Musikschule

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Ostertor

Freitag, 12.06.2026, 17:30 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 12:15 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mutwillig eine Kellerfensterscheibe der örtlichen Musikschule in Einbeck.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 250,- EUR.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände/Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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