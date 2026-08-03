Polizei Hagen

POL-HA: "Fatbike" kontrolliert - Versicherungsschutz nicht vorhanden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am späten Freitagmittag (31.07.2026) stellte eine Streifenwagenbesatzung den fehlenden Versicherungsschutz an einem sogenannten Fatbike fest. Den Polizeibeamten fiel das optisch wie ein Fahrrad anmutende Kraftfahrzeug gegen 13.40 Uhr in der Körnerstraße auf. Der 31-jährige Fahrer wartete an einer Ampel und fuhr, ohne in die Pedale zu treten, bei Grün los. Er beschleunigte das Fahrrad über einen Gashebel und nicht durch Treten in die Pedale. Daraufhin sprachen die Einsatzkräfte den 31-Jährigen an und kontrollierten ihn. Der Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Versicherung. Die Polizeibeamten leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Hinweis der Polizei: Der Begriff "Fatbike" bezeichnet Fahrräder, die eine besonders dicke Bereifung aufweisen und deshalb über spezielle Gabeln und Rahmen verfügen. Diese Bauweise ermöglicht das Befahren unwegsamen Geländes und unter erschwerten Witterungsbedingungen. Mittlerweile werden die Fahrräder auch vermehrt im urbanen Raum angetroffen. Fatbikes gelten bei einer Nenndauerleistung von 250 Watt und einer Tretunterstützung bis maximal 25 km/h rechtlich als Pedelec. Fatbikes mit Motor und fehlender Tretunterstützung unterliegen - je nach Bauart - der Versicherungspflicht und dürfen nur mit Mofaprüfbescheinigung oder Führerschein gefahren werden. (rei)

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