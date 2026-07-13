Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer löst zwei Polizeieinsätze aus und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Lennetal (ots)

Polizeibeamte nahmen bereits am späten Freitagabend (10.07.2026) einen 49-jährigen Randalierer in Gewahrsam, nachdem er zwei Einsätze ausgelöst hatte. Zu-nächst hatte der Fahrer eines Linienbusses den Notruf der Polizei gewählt, weil der Mann gegen 22.40 Uhr an der Endhaltestelle "Herbeck" nicht aussteigen wollte. Die Beamten erteilten dem offenbar alkoholisierten Mann einen Platzverweis, welchem er widerwillig nachkam. Gegen 23.20 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einsatz, weil der Mann schwankend über die Fahrbahn der Dolomitstraße lief. Den Polizisten ge-genüber verhielt er sich aggressiv und respektlos. Zudem kam er einem erneuten Platzverweis nicht nach. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten den 49-Jährigen zum Polizeigewahrsam. (sen)

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