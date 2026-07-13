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Polizei Hagen

POL-HA: Informationen zum Ferienreiseverkehr und zum Thema Einbruchsschutz von Ihrer Polizei Hagen

Hagen (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Hagenerinnen und Hagener nutzen die freien Tage, um in den kommenden Wochen in den Urlaub zu fahren. Damit die Reise- und Erholungszeit auch wirklich ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Dinge beachten.

Die Verkehrs- und Kriminalitätssicherheitsberater der Polizei Hagen informieren Interessierte zu unterschiedlichen Themen. Dazu gehört die Sicherung von Personen und Ladung, die Rettungsgasse, die Gefahren der Ablenkung durch Insassen und IT-Geräte im PKW, Übermüdung. Zudem erhalten Sie Informationen zur Sicherung Ihres Zuhauses, damit Einbrecher keine Chance haben.

Vorbeikommen kann jeder ohne Voranmeldung. Die Beratungen sind kostenlos. Wenn Sie mit den Expertinnen und Experten der Hagener Polizei ins Gespräch kommen möchten, können Sie am Donnerstag, 16. Juli, an folgenden Orten vorbeischauen:

Von 09.30 Uhr - 12 Uhr:

   - Toom Baumarkt (Berliner Straße)
   - Kaufland in Hohenlimburg (Auf dem Lölfert 50)

Von 12.45Uhr - 16 Uhr:

   - ADAC (Körnerstraße)
   - Decathlon (Weststraße).

Vorab schon Hinweise für die Reisezeit und Urlauberinnen und Urlauber, die mit dem Auto verreisen:

   - Ist Ihr Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand? Sind die Reifen
     und Bremsen in Ordnung? Funktioniert das Licht?
   - Ist das Gepäck im Auto richtig verstaut und gegen Herumfliegen 
     bei einem Unfall oder in stärkeren Kurvenfahrten gesichert?
   - Setzen Sie diese Punkte bitte auf Ihre Checkliste. Wenn Sie 
     Fahrradträger oder eine Dachbox nutzen, stellen Sie sicher, dass
     auch hier alles in Ordnung ist, damit Ihre Ladung nicht zu einem
     Risiko für sich und andere wird.
   - Bitte achten Sie vor Fahrtantritt zwingend darauf, möglichst 
     ausgeruht zu starten. Studien haben ergeben, dass eine Stunde 
     weniger Schlaf das Risiko für einen Verkehrsunfall bereits um 
     das 1,3-Fache erhöht. Zwei Stunden weniger Schlaf verdoppeln das
     Unfallrisiko. Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes 
     Unfallrisiko im Straßenverkehr.

Wesentliche Verhaltensregeln im Straßenverkehr:

   - Haben Sie Ihren Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder auch im 
     Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede 
     Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine 
     Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das 
     eigene und das Leben anderer gefährdet!
   - Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie 
     frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine 
     nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!
   - Eine erschreckende Zahl: Nur ein Drittel aller Kinder wird im 
     Auto richtig gesichert! Die richtige Sicherung eines Kindes im 
     Fahrzeug liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. des 
     Fahrzeugführenden. Für Kinder unter 12 Jahren gibt es keine 
     Alternative zum Kindersitz! Passen Sie gut auf Ihren Nachwuchs 
     auf, überprüfen Sie, ob Ihr Sohn oder Ihre Tochter richtig 
     angeschnallt sind - es liegt in Ihrer Verantwortung, dass auch 
     oder vor allem die jüngsten Passagiere im Fahrzeug richtig 
     gesichert sind.
   - Abstand rettet Leben! Abstandsunterschreitungen sind, neben zu 
     hoher Geschwindigkeit sowie Fahrstreifenwechseln, wesentliche 
     Ursachen von Unfällen auf Autobahnen.
   - Wenn Sie während der Fahrt müde werden, machen Sie eine Pause. 
     Kommen Sie lieber ein paar Minuten später an Ihrem Ziel an, als 
     einen schweren Unfall zu verursachen.

Die Polizei Hagen wünscht Ihnen eine allzeit gute und sichere Fahrt! (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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