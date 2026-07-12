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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Altenhagen - Eine Person leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag, 11.07.2026, wurde die Polizei um 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Hagener Stadtteil Altenhagen gerufen. An der Kreuzung Königstraße / Wittekindstraße stießen zwei Autos zusammen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 24-jährige Hagenerin mit einem Audi A3 auf der Königstraße in Richtung Märkischer Ring. Gleichzeitig befuhr ein 31-jähriger Hagener mit einem Audi A4 die Wittekindstraße in Richtung Funckepark. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt und durch eine Skizze sowie Fotos ergänzt. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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