Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht E-Scooter beim Abbiegen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstag (09.07.) erfasste ein Autofahrer beim Abbiegen einen E-Scooter-Fahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 38-jähriger Hagener gegen 13.40 Uhr die Aschenbergstraße in Richtung Heinitzstraße mit seinem VW. Der Mann beabsichtigte, mit seinem Auto nach rechts abzubiegen. Zu dieser Zeit war ein 28-jähriger Mann mit seinem E-Scooter auf dem Radweg in Richtung Bredelle unterwegs. Nach eigenen Angaben konzentrierte sich der Fahrer des VW auf den aus seiner Sicht von links kommenden Verkehr und übersah dabei den von rechts kommenden E-Scooter. Der 28-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte dabei zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. (arn)

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