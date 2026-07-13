Polizei Hagen

POL-HA: Polizist nach Widerstandshandlungen eines Jugendlichen verletzt vom Dienst abgetreten

Hagen-Haspe (ots)

Ein 16-Jähriger leistete am Freitag (10.07.) Widerstand gegen die Polizei - ein Beamter zog sich bei den Widerstandshandlungen des Jugendlichen Verletzungen zu und war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Der Beamte war mit seiner Streifenpartnerin aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen eingesetzt und suchte nach einem Tatverdächtigen, der sich gegen 13.55 Uhr mit weiteren Personen im Pavillon am Hüttenplatz aufhielt.

Während die Einsatzkräfte mit einer Zeugin sprachen, wollte sich der 16-Jährige, der Teil der Gruppe war, in Gehrichtung des Altenheimes entfernen. Die Polizisten stoppten ihn und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Daraufhin gab der Hagener mündlich falsche Personalien an. Als er die Streifenwagenbesatzung zur Feststellung seiner richtigen Identität zur Wache begleiten sollte, wollte er davonlaufen. Der Beamte hielt den 16-Jährigen fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Bei der daraus resultierenden Rangelei stürzte der Polizist zusammen mit dem Jugendlichen zu Boden. Erst nachdem der Jugendliche fixiert und zur Wache gebracht werden konnte, gab er schließlich seine richtigen Personalien an. Er habe Angst vor einer Anzeige gehabt und sei deswegen weggelaufen. Die Mutter des Minderjährigen holte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ab. Der verletzte und nicht mehr dienstfähige Polizist musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 16-Jährige muss sich wegen Widerstands, Körperverletzung und aufgrund der falschen Namensangabe verantworten. (arn)

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