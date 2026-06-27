Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Eppenhausen: E-Bike-Fahrer schwer verletzt - VW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen (ots)

In Eppenhausen kam es am Freitagvormittag gegen 09:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Eppenhauser Straße an der Einmündung zur Rissestraße.

Ein 19-jähriger Hagener war mit seinem E-Bike bergab und dabei offensichtlich verbotswidrig auf dem Radweg unterwegs, als ein 43-jähriger Hagener mit seinem VW Caddy in der Gegenrichtung fuhr und beabsichtigte, von der Eppenhauser Straße nach rechts in die Rissestraße abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang übersah der VW-Fahrer den E-Bike-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision stürzte der E-Bike-Fahrer auf die Motorhaube des Pkw und im Anschluss zu Boden.

Der 19-Jährige wurde mit mehreren Schürfwunden und einer Verletzung am linken Bein in ein Hagener Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Das E-Bike wies Lackkratzer und einen Bruch am Lenkgestänge auf. An dem VW entstand ein größerer Schaden an der Front und der Motorhaube, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1 Promille. Zudem bestätigte sich am Unfallort, dass der VW-Fahrer zusätzlich unter Drogeneinfluss fuhr und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Neben dem Verkehrsunfall erwartet den 43-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde ihm im Krankenhaus entnommen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (tse)

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