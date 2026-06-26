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Polizei Hagen

POL-HA: Straßenraub - Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Freitag (26.06.2026) fiel ein 27-Jähriger einem Räuber zum Opfer. Der Hagener befand sich gegen 00.10 Uhr auf dem Heimweg von einer Veranstaltung im Hameckepark und erlitt in der Ginsterheide plötzlich einen Schlag von hinten ins Gesicht. Der Angreifer riss ihm dabei gewaltsam eine Umhängetasche vom Hals und flüchtete zu Fuß in Richtung der Boeler Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den Flüchtigen nicht mehr an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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