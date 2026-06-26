Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogenvortest

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Herdecke erweckte am Donnerstag (25.06.) gegen 23 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung, als er mit einem E-Scooter die Weststraße befuhr, um dann in die Herdecker Straße in Richtung Herdecke abzubiegen. Die Polizisten stoppten ihn für eine Kontrolle und stellten dabei fest, dass der 26-Jährige ein starkes Lidflattern hatte. Da sich der Hinweis auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln ergab, boten die Beamten dem E-Scooter-Fahrer einen freiwilligen Drogenvortest an. Dieser verlief positiv. Der 26-Jährige gab an, vor einigen Tagen einen Joint geraucht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben, erhielt eine Anzeige und wurde darüber informiert, dass ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanz im Körper untersagt ist. (arn)

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