Polizei Hagen

POL-HA: 100-Jährige lässt Telefonbetrüger keine Chance

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026) gegen 11.30 Uhr rief ein Unbekannter die Geschädigte an und berichtete ihr von einem vermeintlichen Krankheitsfall in der Nachbarschaft. Für die anstehende Behandlung benötige der schwerstkranke Nachbar nun Geld. Nachdem sich der Anrufer über Wertsachen und Bargeld in der Wohnung der Geschädigten erkundigte, durchschaute die Seniorin die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Seien Sie genauso misstrauisch und vorsichtig! Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise: Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen am Telefon preis. Und übergeben Sie fremden Personen keine Wertgegenstände und kein Geld. Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Maschen. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell