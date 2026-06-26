POL-HA: Lkw-Fahrer übersieht Auto - 72-jähriger Hagener leicht verletzt
Hagen-Haspe (ots)
Als ein 72-Jähriger am Donnerstag (25.06.) um 09.15 Uhr mit seinem VW auf der Voerder Straße in Richtung Ennepetal unterwegs war, stieß der Mann mit einem Lkw zusammen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 29-Jähriger mit dem Lkw aus einer Einfahrt und übersah dabei das Auto des Hageners. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Senior leicht. Er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)
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