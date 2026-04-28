Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Brand an Stromkasten der Deutschen Bahn - Zeugenaufruf

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Samstagabend, den 25. April, kam es am Haltepunkt Mannheim-Rheinau zu einem Brand in einem Stromkasten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Personen gegen 20:40 Uhr das Innere des Stromkastens in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 0721 120160 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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