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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Leistungserschleichung führt zu Haftbefehl

Pforzheim / Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend (22. April) hat ein 21-Jähriger den Zug ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle hat sich zudem rausgestellt, dass der Mann mittels Haftbefehles gesucht wurde.

Gegen 20:48 Uhr nutzte der 21-jährige algerische Staatsangehörige den ICE 2066 von Pforzheim nach Karlsruhe ohne gültigen Fahrausweis. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz bestand. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro hätte der 21-Jährige eine Haftstrafe abwenden können. Diesen Betrag konnte er nicht aufbringen und wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Weiterhin wurde der Mann wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Asylgesetz zur Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht.

Er blickt nun einer Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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