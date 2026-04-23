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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Wegen tätlichen Angriffs gesucht und in Mannheim verhaftet

Mannheim (ots)

In den späten Abendstunden des Mittwochs (22. April) verhafteten Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof eine mit Haftbefehl gesuchte Person.

Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten die 41-jährige Person brasilianischer Staatsangehörigkeit routinemäßig. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage der Personalien stellte sich heraus, dass gegen diese ein Haftbefehl vorlag. Wegen tätlichen Angriffs bestand eine Restersatzfreiheitsstrafe, welche gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 4 000 Euro hätte abgewendet werden können. Den Betrag konnte die Person nicht aufbringen und wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Weiterhin stellte sich heraus, dass die Person derzeit keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann. Sie blickt daher einer neuen Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthaltes entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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