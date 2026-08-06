Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Flucht vor Polizeikontrolle durch die Innenstadt - Polizei leitet zahlreiche Strafverfahren ein

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 5. August, ist es im Bereich der Mönchengladbacher Innenstadt zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gekommen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Ein Polizeibeamter war gegen 16.30 Uhr auf einen Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam geworden. Der Mann beschleunigte beim Erblicken des Beamten auffällig und versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann seine Flucht durch die Mönchengladbacher Innenstadt über mehrere Straßen fort. Dabei missachtete er unter anderem rote Ampeln, befuhr wiederholt Gehwege sowie Straßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und brachte durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmende in Gefahr.

Ein Kradfahrer der Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Flucht endete schließlich auf dem Schulgelände in der Innenstadt. Dort konnte der Mann nach einem Fluchtversuch zu Fuß durch den Polizeibeamten überwältigt werden. Während der Festnahme leistete der Mann Widerstand und griff den Polizisten körperlich an. Der Polizeibeamte blieb dienstfähig.

Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei Betäubungsmittel auf. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem wird geprüft, ob das Kleinkraftrad aus einer Straftat stammt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02161 290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden.(ap)

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