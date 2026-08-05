Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit 9-jährigem Radfahrer in Odenkirchen-Mitte - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Burgfreiheit in Odenkirchen-Mitte ist es am gestrigen Dienstag, 4. August, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 9-Jähriger leicht verletzt wurde.

Ein 73-jähriger Autofahrer war laut eigener Angaben gegen 15.10 Uhr auf der Burgfreiheit in Richtung Von-der-Helm-Straße unterwegs, als er beabsichtigt habe, links in die Wilhelm-Niessen-Straße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 9-jähriger Junge ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Fußweg der Burgfreiheit mit seinem Fahrrad. Als er damit gerade die Wilhelm-Niessen-Straße überquerte, sei es zur Kollision mit dem Auto des 73-Jährigen gekommen. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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