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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | Fußgängerin in Wickrath von E-Scooter angefahren

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, nachdem eine 43-jährige Frau am vergangenen Freitag, 31. Juli, in der Nähe der Poststraße in Wickrath von einem E-Scooter angefahren und dadurch verletzt wurde.

Die Frau war laut eigener Aussage gegen 20.30 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf der Sportanlage in Wickrath unterwegs. In einer Kurve sei ihr plötzlich ein E-Scooter entgegen gekommen und mit ihr kollidiert. Die 43-Jährige wie auch der E-Scooter-Fahrer seien zu Boden gestürzt. Daraufhin sei der Fahrer wieder aufgestanden und mit seinem E-Scooter in Richtung Jahnstraße geflüchtet. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Bei dem E-Scooter soll es sich um ein schwarzes, privates Modell gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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