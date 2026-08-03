Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | 45-Jährige sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Eine 45-jährige Frau wurde am vergangenen Freitag, 31. Juli, ersten Erkenntnissen zufolge an einer Bushaltestelle sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Frau war laut eigener Aussage gegen 7.45 Uhr zu Fuß auf der Waldnieler Straße unterwegs und habe schließlich an der Bushaltestelle "Waldnieler Straße" auf einen Bus gewartet. Dort sei sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und an den Ausschnitt gefasst worden. Als sie sich daraufhin wehrte, habe der Tatverdächtige von ihr abgelassen und sei in einen Bus der Linie 23 gestiegen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er sei circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur sowie mit einem dunklen Dreitagebart. Er habe ein weißes Hemd und eine blaue Jeanshose getragen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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