Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Wickrathberg - 16-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Montag, 3. August, ist es auf der Berger Dorfstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 16-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Autofahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 19.30 Uhr auf der Berger Dorfstraße in Richtung "Auf dem Damm" unterwegs, als in Höhe der Bushaltestelle "Wickrathberg Kirche" ein Linienbus gehalten habe. Laut Zeugenaussagen sei dort ein 16-jähriger Junge aus dem Bus ausgestiegen, der daraufhin die Straße überquert habe und mit dem vorbeifahrenden Auto des 60-Jährigen zusammengestoßen sei. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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