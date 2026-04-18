Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Leuchtturmübung in Kachtenhausen: Feuerwehr bereitet sich auf Stromausfall-Szenarien vor

Bild-Infos

Download

Lage (ots)

Wie funktioniert Hilfe, wenn plötzlich der Strom ausfällt und Telefon sowie Mobilfunk nicht mehr zur Verfügung stehen? Genau dieses Szenario stand im Mittelpunkt einer groß angelegten Übung der Feuerwehr Lage am Gerätehaus in Kachtenhausen.

Im Rahmen der sogenannten "Leuchtturmübung" trainierten Einsatzkräfte unter realistischen Bedingungen den Betrieb einer Anlaufstelle für die Bevölkerung. Solche Leuchttürme dienen im Krisenfall als zentrale Punkte, an denen Bürgerinnen und Bürger Hilfe erhalten, Notfälle melden und Informationen bekommen können.

Ausgangspunkt der Übung war ein angenommener, länger andauernder Stromausfall im gesamten Kreisgebiet. In dieser Lage ist damit zu rechnen, dass wesentliche Kommunikationswege und Versorgungssysteme ausfallen. Die Feuerwehr übernimmt dann eine zusätzliche Rolle als Ansprechpartner und Orientierungspunkt für die Bevölkerung.

Ziel der Übung war es insbesondere, die Abläufe im Betrieb eines solchen Leuchtturms zu festigen. Dazu gehörten die Alarmierung der Einsatzkräfte, der technische Aufbau der Infrastruktur, die Organisation des laufenden Betriebs sowie die Bearbeitung eingehender Hilfeersuchen. Auch alternative Kommunikationswege - etwa über Funk oder Boten - wurden erprobt, da digitale Systeme nicht zur Verfügung standen.

Im Verlauf der Übung wurden verschiedene Szenarien eingespielt, darunter medizinische Notfälle, eine unklare Rauchentwicklung sowie Anliegen aus der Bevölkerung. Diese mussten durch die Einsatzkräfte aufgenommen, bewertet und entsprechend abgearbeitet werden. Parallel dazu koordinierte der Stab der Feuerwehr die Lage, sichtete eingehende Meldungen und plante die weitere Versorgung.

An der Übung beteiligt waren neben der Einheit Kachtenhausen auch Unterstützungseinheiten, der Führungsstab der Feuerwehr sowie Vertreter aus Verwaltung. Auch Mitglieder des Verwaltungsvorstandes begleiteten die Übung.

"Bei einem länger andauernden Stromausfall ist es entscheidend, dass wir strukturierte Abläufe haben und als verlässliche Anlaufstelle für die Bevölkerung zur Verfügung stehen", betonte der Übungsleiter Andreas Donath.

Nach rund drei Stunden endete die Übung mit einer gemeinsamen Nachbesprechung. Ziel ist es, die gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten und mögliche Verbesserungen für den Ernstfall abzuleiten.

Die Feuerwehr Lage unterstreicht mit dieser Übung die Bedeutung einer guten Vorbereitung auf außergewöhnliche Einsatzlagen. Denn auch bei großflächigen Ausfällen gilt: Hilfe ist weiterhin organisiert und erreichbar - wenn auch auf anderen Wegen als im Alltag.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell