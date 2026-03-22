Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: 28 Teams beim Volkslauf der Jugendfeuerwehr in Heiden am Start

Bild-Infos

Download

Lage (ots)

Der Volkslauf "Rund um die Kassebrede" der Jugendfeuerwehr Lage-Heiden hat auch in seiner 43. Auflage zahlreiche Nachwuchsbrandschützer aus dem Kreis Lippe nach Heiden gelockt. Insgesamt 28 Teams gingen an den Start und stellten ihr Können unter Beweis.

Die Veranstaltung wurde traditionell durch den stellvertretenden Landrat Kurt Kalkreuter sowie Bürgermeister Mathias Kalkreuter eröffnet, bevor die Gruppen auf die Strecke geschickt wurden. Der Wettbewerb setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Neben dem eigentlichen Lauf rund um die Kassebrede mussten die Teams verschiedene Spiele absolvieren, die in der Sporthalle der Grundschule stattfanden. Dort waren Geschicklichkeit, Koordination und Teamarbeit gefragt. Zu den Stationen gehörten unter anderem ein "Make'n Break"-Spiel, ein Geschicklichkeitsparcours mit Seilen, ein Ballspiel mit Tennisball sowie ein Fußballspiel. Eine besondere Herausforderung stellte zudem eine Aufgabe dar, bei der eine Strecke über Matten überwunden werden musste, ohne den Boden zu berühren. In der Gesamtwertung der Jugendgruppen im Kreis Lippe setzte sich die Gruppe Detmold-Nord durch und sicherte sich den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgten Oerlinghausen-Kernstadt und Hörste. Dahinter reihten sich Hörste/Hagen und Leopoldshöhe ein. Auch in den Einzelwertungen wurden starke Leistungen gezeigt. Bei den Läuferinnen belegte Stella Lubos (Horn-Bad Meinberg 2) den ersten Platz, gefolgt von Nela Schulze (Detmold-Nord) und Melanie Wall (Kachtenhausen). Bei den Läufern setzte sich Milo Schulze (Detmold-Nord) durch. Die Plätze zwei und drei gingen an Florian Mai (Holzhausen 1) und Colin Berger (Leopoldshöhe). Rund 190 Kinder und Jugendliche nahmen insgesamt an der Veranstaltung teil. Neben dem sportlichen Wettbewerb stand dabei vor allem der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Der Volkslauf ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Kalender der Jugendfeuerwehren im Kreis Lippe.

Die Organisatoren der Jugendfeuerwehr Lage-Heiden zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und der guten Beteiligung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell