Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht am Sittardplatz

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Montag, 3. August, ist es auf dem Sittardplatz in Gladbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei dem ein E-Scooterfahrer leicht verletzt wurde.

Der 21-jährige E-Scooter-Fahrer überquerte eigenen Angaben zufolge gegen 15 Uhr den Sittardplatz, als er plötzlich mit einem Auto kollidiert sei, das ebenfalls auf dem dortigen Parkplatz unterwegs gewesen sei. Der Fahrer des Wagens habe daraufhin nur kurz angehalten und schließlich seine Fahrt fortgesetzt. Der 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW gehandelt haben. Der Fahrer ist Zeugenaussagen zufolge circa 40 bis 50 Jahre alt. Er habe einen dunklen Vollbart sowie ein weißes T-Shirt getragen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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