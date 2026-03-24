Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Wie schütze ich meine Kinder im Internet?" - Elternvortrag an JuniorUni Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Wann ist das erste Smartphone für den Nachwuchs sinnvoll? Welche Sicherheitseinstellungen sollte ich am Gerät treffen? Und wie kann ich mein Kind vor Mobbing oder sexuellem Missbrauch im Internet schützen? Für Eltern stellen sich viele Fragen, wenn ihre Kinder in die digitale Welt eintreten. Antworten darauf haben Experten der Kriminalprävention und des Opferschutzes der Polizei Mönchengladbach.

Am 27. April wird es deswegen einen Elternvortrag an der JuniorUni Mönchengladbach geben, bei dem unsere Experten Eltern darüber informieren, wie sie ihre Kinder vor Phänomenen wie Cybermobbing, Cybergrooming, Sexting und weiteren Gefahren im Internet schützen können.

Die Teilnahme an dem Elternvortrag ist kostenfrei. Er findet am Montag, 27. April, von 16 bis 17.30 Uhr an der JuniorUni an der Blumenberger Straße 143 - 145 in Mönchengladbach statt.

Eine verbindliche Anmeldung ist per E-Mail an corinna.sledziona@polizei.nrw.de möglich.

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