Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradunfall auf Zoppenbroicher Straße | 16-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 23. März, ist es in Giesenkirchen-Mitte zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin gekommen. Letztere wurde dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 50-jährige Autofahrerin gegen 8.20 Uhr auf der Straße Langmaar unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Zoppenbroicher Straße in Richtung Rheydt abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah sie laut eigener Aussage eine 16-Jährige, die gerade mit ihrem Leichtkraftrad auf der Zoppenbroicher Straße in Richtung Schelsen fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die 16-Jährige die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und stürzte. Zeugen leisteten erste Hilfe, bevor Rettungskräfte die Jugendliche schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten. Die 50-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Zoppenbroicher Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. (sts)

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