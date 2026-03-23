Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 37-Jähriger bei Straßenraub leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, den 19. März, kam es an der Hardter Straße zu einem Raubdelikt, bei dem ein 37-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Nach Angaben des 37-Jährigen war dieser gegen 18.20 Uhr an der Hardter Straße zu Fuß unterwegs, als ihm drei bislang unbekannte Männer entgegenkamen.

Einer der Tatverdächtigen sprach den Mann an und legte ihm den Arm um die Schultern. Im weiteren Verlauf entriss dieser dem Geschädigten plötzlich eine Goldkette vom Hals und schlug ihm anschließend mehrfach gegen den Brustkorb. Währenddessen sollen die beiden Begleiter des Täters jeweils ein Messer in seine Richtung gehalten haben.

Der erste männliche Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er ist circa 1,85 Meter groß und von hagerer Statur ist. Er hat schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer zerrissenen Hose und einem T-Shirt. Außerdem führte er zwei größere Tüten mit Getränken mit sich.

Der zweite männliche Tatverdächtige wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, der ungefähr 1,73 Meter groß und von schlanker Statur ist. Er hatte schwarze Haare und trug eine weiße Jacke.

Der dritte Tatverdächtige wird ebenfalls als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,73 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Auch er hatte schwarze Haare.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den beschriebenen Personen machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell