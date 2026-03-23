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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Schussabgabe in Mönchengladbacher Innenstadt | Zwei Männer bei anschließender Schlägerei verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag berichteten wir über eine Schussabgabe am Bismarckplatz und eine sich daran anschließende Schlägerei. Hier geht es zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6240125

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 37-Jähriger tatverdächtig für die Schussabgabe ist. Er wurde von den Einsatzkräften bereits am Freitag vorläufig festgenommen. Ein 17-Jähriger, der ebenfalls verdächtigt wurde an der Schussabgabe beteiligt gewesen zu sein, wurde mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Tatverdacht erhärtete sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in diesem Fall nicht.

Der 37-Jährige wurde am vergangenen Samstag, 21. März, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Die Staatsanwaltschaft stuft die Schussabgabe inzwischen als gefährliche Körperverletzung ein.

Ein Tatverdächtiger der gefährlichen Körperverletzung im Rahmen der anschließenden Schlägerei ist weiterhin flüchtig. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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