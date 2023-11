Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Festnahme am frühen Morgen

Tatverdächtiger leistet erheblichen Widerstand

Vreden (ots)

Ereignisort: Vreden, Up de Bookholt;

Ereigniszeit: 16.11.2023, 06.00 Uhr;

Die umfangreichen Ermittlungen nach einem versuchten Raub im Oktober in Vreden führten Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats 11 (KK11) nun erneut nach Vreden.

Für zwei Männer endete der Donnerstag in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Richter hatte Untersuchungshaft angeordnet. Am frühen Donnerstagmorgen planten Einsatzkräfte der Polizei mit richterlichem Beschluss, eine Wohnung in Vreden zu durchsuchen. Als ein Tatverdächtiger jedoch auf der Straße Up de Bookholt angetroffen wurde, kam es zu einem Gerangel. Trotz erheblichen Widerstandes nahmen Polizisten in Zivil den 41-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, mit einem Komplizen an einem versuchten Raub am 21.10.2023 in Vreden-Ammeloe beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten sowie der Festgenommene erlitten leichte Verletzungen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler Beweismittel, Diebesgut und Betäubungsmittel. Auch die am 16.10.2023 aus einer Vredener Kapelle gestohlenen Ölgemälde lagen in der Wohnung des Vredeners.

Den Mittäter, einen 67 Jahre alten Vredener, nahmen Beamte in einem Krankenhaus fest. Auswertung von Spuren hatte die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht. Er wird nach derzeitigem Erkenntnisstand in einem Justizkrankenhaus untergebracht.

Die Ermittlungen des KK 11 dauern an. (db)

Link zur Meldung vom 23.10.2023 - "Sohn vertreibt Räuber": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5632558 Link zur Meldung vom 17.10.2023 - "Ölgemälde aus Kapelle entwendet": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5628055

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell