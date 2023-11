Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisierter Autofahrer kein Unbekannter

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein;

Tatzeit: 16.11.2023, 12.25 Uhr;

Als Polizisten einen Autofahrer am Donnerstagmittag in Ottenstein anhielten, saß in dem Wagen kein Unbekannter. Bereits im Oktober war der 47 Jahre alte Mann in gleichgelagerter Sache aufgefallen. Das Display zeigte damals einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund drei Promille schließen ließ, nun knapp darüber. Es folgte jetzt erneut die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Im Besitz eines gültigen Führerscheins war der Fahrer nicht, den hatte er bereits bei dem vorangegangenen Fall abgeben müssen. (db)

