Polizei Gütersloh

POL-GT: Autobrand in Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am frühen Freitagmorgen (31.07., 03:55 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand an der Mallinckrodtstraße im Ortsteil Wiedenbrück gerufen.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte stand die Front des Peugeot Megane in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Brandexperten der Kriminalpolizei haben ein Ermittlungsverfahren zur Brandentstehung eingeleitet. Zur Brandursache können nach jetzigem Stand keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brand machen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung des Tatorts machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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