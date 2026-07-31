Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer leerstehenden Villa

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Donnerstagabend (30.07., 20:04 Uhr) zum Brand einer leerstehenden Villa an der Yorckstraße gerufen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war die Feuerwehr bereits vor Ort. Aus dem Gebäude trat starker Qualm aus. Da der Rauch in Richtung des Mohns Park zog, musste dieser zum Teil geräumt werden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Vor Ausbruch des Brandes sei einem Zeugen vor dem Eingangstor zur Villa drei Männer aufgefallen. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: - 25 Jahre alt - ca. 1,75-1,85m groß - mit Jeans und hellen Oberteilen bekleidet Einer der Männer soll einen Schnurbart getragen haben und muskulös gewesen sein

Brandexperten der Kriminalpolizei haben ein Ermittlungsverfahren zur Brandentstehung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handeln. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können derzeitig nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brand machen? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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