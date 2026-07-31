PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer leerstehenden Villa

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Donnerstagabend (30.07., 20:04 Uhr) zum Brand einer leerstehenden Villa an der Yorckstraße gerufen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war die Feuerwehr bereits vor Ort. Aus dem Gebäude trat starker Qualm aus. Da der Rauch in Richtung des Mohns Park zog, musste dieser zum Teil geräumt werden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Vor Ausbruch des Brandes sei einem Zeugen vor dem Eingangstor zur Villa drei Männer aufgefallen. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: - 25 Jahre alt - ca. 1,75-1,85m groß - mit Jeans und hellen Oberteilen bekleidet Einer der Männer soll einen Schnurbart getragen haben und muskulös gewesen sein

Brandexperten der Kriminalpolizei haben ein Ermittlungsverfahren zur Brandentstehung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handeln. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können derzeitig nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brand machen? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 11:41

    POL-GT: Verkehrskontrolle mündet in Widerstand und Blutprobenabnahme

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MS) - Donnerstagabend (30.07., 19:30 Uhr) entzog sich ein 39-jähriger Mann aus Halle (Westf.) auf der Haller Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle, indem er nach Sichtung des Streifenwagens sein Auto beschleunigte und davonfuhr. Wenig später konnte er an der Einmündung Bahnhofstraße/ Waldbadstraße im Ortsteil Amshausen ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 10:48

    POL-GT: Verkehrssperrung für Sichtgutachten in Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Kommenden Dienstag (04.08.) findet ein Sichtgutachten an einer ehemaligen Unfallstelle an der Friedrich-Ebert Straße/ Kaiserstraße statt. Vorgeplant sind die Untersuchungen vor Ort zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr. Der Bereich rund um die ehemalige Unfallstelle wird gesperrt. Die Polizei bittet um entsprechende Rücksichtnahme. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:38

    POL-GT: Erneuter Kioskeinbruch in der Berliner Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Am frühen Freitagmorgen (31.07., 04:44 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Berliner Straße ein. Der Tatort liegt an der Einmündung zum Wilhelm-Florin-Weg. Die Täter warfen die Eingangstür mit einem Stein ein, um Zugang zum Kioskinnenraum zu erhalten. Sie entwendet Zigaretten. In der Nähe des Tatortes konnten drei, dunkel gekleidete, augenscheinlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren