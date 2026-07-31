Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle mündet in Widerstand und Blutprobenabnahme

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Donnerstagabend (30.07., 19:30 Uhr) entzog sich ein 39-jähriger Mann aus Halle (Westf.) auf der Haller Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle, indem er nach Sichtung des Streifenwagens sein Auto beschleunigte und davonfuhr.

Wenig später konnte er an der Einmündung Bahnhofstraße/ Waldbadstraße im Ortsteil Amshausen angehalten werden. Der 39-Jährige kam den Anweisungen der eingesetzten Beamten nicht nach und begann diese mit seinem Mobiltelefon zu filmen. Da er auch nach Aufforderung damit nicht aufhörte, wurde per Eilantrag eine richterliche Anordnung zur Beschlagnahmung des Mobiltelefons erwirkt.

Der 39-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Drogenvortest lehnte er ab, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Erst nach erheblichem Widerstand, ließ sich der Haller aus seinem PKW führen und wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert. Ihm wurde schließlich auf der Polizeiwache durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe abgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW des Mannes fanden die Beamten Cannabis.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren zu den gesamten Feststellungen eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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