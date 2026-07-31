POL-GT: Verkehrssperrung für Sichtgutachten in Gütersloh
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Kommenden Dienstag (04.08.) findet ein Sichtgutachten an einer ehemaligen Unfallstelle an der Friedrich-Ebert Straße/ Kaiserstraße statt. Vorgeplant sind die Untersuchungen vor Ort zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr.
Der Bereich rund um die ehemalige Unfallstelle wird gesperrt.
Die Polizei bittet um entsprechende Rücksichtnahme.
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