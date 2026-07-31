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Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrssperrung für Sichtgutachten in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kommenden Dienstag (04.08.) findet ein Sichtgutachten an einer ehemaligen Unfallstelle an der Friedrich-Ebert Straße/ Kaiserstraße statt. Vorgeplant sind die Untersuchungen vor Ort zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr.

Der Bereich rund um die ehemalige Unfallstelle wird gesperrt.

Die Polizei bittet um entsprechende Rücksichtnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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