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Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneuter Kioskeinbruch in der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am frühen Freitagmorgen (31.07., 04:44 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Berliner Straße ein. Der Tatort liegt an der Einmündung zum Wilhelm-Florin-Weg.

Die Täter warfen die Eingangstür mit einem Stein ein, um Zugang zum Kioskinnenraum zu erhalten. Sie entwendet Zigaretten.

In der Nähe des Tatortes konnten drei, dunkel gekleidete, augenscheinlich männliche Tatverdächtige beobachtet werden.

Bereits am Dienstagmorgen war die Polizei über einen Kioskeinbruch in der Berliner Straße informiert. Auch dort wurde die Eingangstür mit einem Stein eingeworfen. Ein Zusammenhang wird im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6323671

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um die Tatzeiträume verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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