POL-GT: Erneuter Kioskeinbruch in der Berliner Straße
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MS) - Am frühen Freitagmorgen (31.07., 04:44 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Berliner Straße ein. Der Tatort liegt an der Einmündung zum Wilhelm-Florin-Weg.
Die Täter warfen die Eingangstür mit einem Stein ein, um Zugang zum Kioskinnenraum zu erhalten. Sie entwendet Zigaretten.
In der Nähe des Tatortes konnten drei, dunkel gekleidete, augenscheinlich männliche Tatverdächtige beobachtet werden.
Bereits am Dienstagmorgen war die Polizei über einen Kioskeinbruch in der Berliner Straße informiert. Auch dort wurde die Eingangstür mit einem Stein eingeworfen. Ein Zusammenhang wird im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.
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