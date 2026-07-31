Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Im Zeitraum von Samstagmittag (25.07., 12:00 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (30.07., 13:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Rudolstädter Weg ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses, um in die Wohnräume zu gelangen. Gestohlen wurde Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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