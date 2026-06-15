Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) E-Scooter-Fahrer bei Kontrolle alkoholisiert unterwegs (15.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagvormittag haben Polizeibeamte einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer in der Weimarstraße gestoppt.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem elektrischen Tretroller die Weimarstraße in Richtung Aesculap-Kreisverkehr, als er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten daher für eine ärztliche Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

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