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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Landkreis Tuttlingen) E-Scooter-Fahrer bei Kontrolle alkoholisiert unterwegs (15.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagvormittag haben Polizeibeamte einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer in der Weimarstraße gestoppt.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem elektrischen Tretroller die Weimarstraße in Richtung Aesculap-Kreisverkehr, als er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten daher für eine ärztliche Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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