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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallort gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg/ Gütersloh (FK) - Dienstag (28.07., 10.10 Uhr) kontrollierte die Gütersloher Polizei eine alkoholisierte Autofahrerin an der Berline Straße. Sie war im Bereich einer Tankstelle aufgefallen und Zeugen informierten richtigerweise umgehend die Polizei.

Die Dame stand merkbar unter Alkoholeinfluss. Entsprechend wurde ihr eine Blutprobe abgenommen.

Im späteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Autofahrerin zuvor von Rietberg nach Gütersloh gefahren ist. Da an ihrem schwarzen Skoda frische Beschädigungen vorhanden waren, ist es wahrscheinlich, dass sie auf dem Weg mindestens einmal verunfallt ist.

Die Polizei bittet um Zeugen. Wem sind in dem Bereich frische Beschädigungen aufgefallen? Wer kann darüber hinaus Angaben machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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