Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - brennender Reisebus mit Schulklasse auf der B9

B9 Gem. Limburgerhof (ots)

Ein technischer Defekt an einem Reisebus hat am heutigen Vormittag auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zwischen den Anschlussstellen Limburgerhof und Rehhütte zu einem Einsatz der Polizeiautobahnstation Ruchheim geführt. Nach ersten Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Hinterreifen des mit 56 Schülern besetzten Busses, wodurch es im Bereich des Radkastens zu einer Rauchentwicklung und anschließend zu einem Brand kam. Der Fahrer reagierte umgehend und brachte das Fahrzeug sicher am Straßenrand zum Stehen. Alle Schülerinnen und Schüler einschließlich der 4 Lehrkräfte konnten den Bus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle und verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Der Reisebus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dieser musste im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es auf der B9 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlung zu den genauen Ursachen des Reifenplatzes aufgenommen.

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