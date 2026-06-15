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Polizei Gütersloh

POL-GT: 74-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Freitagnachmittag (12.06., 16.45 Uhr) stürzte ein 74-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem Pedelec auf der Hofzufahrt seines Grundstücks am Heideweg. Den bisherigen Kenntnissen nach, verlor der Mann beim Aufsteigen die Kontrolle über sein Fahrrad. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 74-Jährigen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Rietberger anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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