Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Schillerstraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Im Verlauf des Sonntags (14.06., 11.30 - 16.45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekanntem Weg in die Wohnung, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten Sie verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der Schillerstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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