Polizei Gütersloh

POL-GT: Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" zu Gast im Kreishaus Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Man sieht die Uniform. Welcher Mensch verbirgt sich dahinter? Vor dem Hintergrund allgemein zunehmender Übergriffe auf Beschäftigte bei Polizei, Feuerwehr und anderen in der Öffentlichkeit stehenden Berufsgruppen möchte die Initiative für Respekt und Toleranz e.V. mit dem Projekt "Der Mensch dahinter" einen Beitrag zu einem respektvolleren Umgang in unserer Gesellschaft leisten.

Die Wanderausstellung des Projektes gastiert aktuell im Kreishaus Gütersloh und wird am kommenden Dienstag, 16.06. um 13:30 Uhr offiziell von Landrätin Ina Laukötter eröffnet.

Die Ausstellung zeigt Portraits von Menschen in Uniform und gibt ihnen in Form von Hintergrundtexten eine Stimme. Bei der Auswahl der Personen legten die Initiatoren des Projektes Andrea Wommelsdorf, Burkard Knöpker und Dr. Dirk Reinhardt Wert auf Vielfalt. Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Geschlechter, mit und ohne Migrationshintergrund werden abgebildet und kommen zu Wort. Die Absicht ist es, »normale« Vertretende ihres Berufsfelder zu zeigen, die etwas über sich, ihr Leben und ihren Arbeitsalltag erzählen möchten.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh lädt alle Interessierten herzlich zur Eröffnung ein. Die Ausstellung kann zudem bis Donnerstag, den 30.07.2026 zu den Öffnungszeiten des Kreishauses besichtigt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell